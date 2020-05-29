المخابرات الإسرائيلية تعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبحي

اعتقلت المخابرات الإسرائيلية اليوم، خطيب ​المسجد الأقصى​ الشيخ ​عكرمة صبري​ من منزله في مدينة ​القدس​ الشرقية، دون توضيح الأسباب.

وأشار أحد أفراد أسرة الشيخ صبري، إلى أنه "اقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ في حي الصوانه وأبلغته أنه رهن الاعتقال، والشيخ رفض قرار الاعتقال لكن المخابرات أصرت على مرافقته لها إلى التحقيق، دون ذكر أسباب الاعتقال"، موضحا أنه "تم نقل صبري إلى التحقيق في مقر شرطة القشلة في القدس الغربية".

تجدر الإشارة إلى أنه بنهاية كانون الثاني الماضي، أبعدت ​السلطات الإسرائيلية​ الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.