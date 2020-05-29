اعتقلت المخابرات الإسرائيلية اليوم، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس الشرقية، دون توضيح الأسباب.
وأشار أحد أفراد أسرة الشيخ صبري، إلى أنه "اقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ في حي الصوانه وأبلغته أنه رهن الاعتقال، والشيخ رفض قرار الاعتقال لكن المخابرات أصرت على مرافقته لها إلى التحقيق، دون ذكر أسباب الاعتقال"، موضحا أنه "تم نقل صبري إلى التحقيق في مقر شرطة القشلة في القدس الغربية".
تجدر الإشارة إلى أنه بنهاية كانون الثاني الماضي، أبعدت السلطات الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات الإسرائيلية تعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.