سلطات السعودية تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيا الثلثاء

ذكرت "وكالة الأنباء السعودية - واس"، أنّ "بتوجيهات من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تنظّم السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم الثلثاء المقبل، مؤتمر المناحين لليمن 2020 افتراضيًّا؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن وإعلان تعهّدات ماليّة لسدّ الاحتياجات الأساسيّة هناك".
ولفتت إلى أنّ "السعودية تدعو الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم"، موضحةً أنّ "مؤتمر المانحين الدوليّين والمنظمات الإغاثية سيُعقد افتراضيًّا في الرياض، وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فيما سيلقي كلمة السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله".
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