سلطات السعودية تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيا الثلثاء

ذكرت "وكالة الأنباء ​السعودية​ - واس"، أنّ "بتوجيهات من ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، وولي عهده الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، تنظّم السعودية بالشراكة مع ​الأمم المتحدة​ يوم الثلثاء المقبل، مؤتمر المناحين لليمن 2020 افتراضيًّا؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في ​اليمن​ وإعلان تعهّدات ماليّة لسدّ الاحتياجات الأساسيّة هناك".

ولفتت إلى أنّ "السعودية تدعو ​الدول المانحة​ بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم"، موضحةً أنّ "مؤتمر المانحين الدوليّين والمنظمات الإغاثية سيُعقد افتراضيًّا في ​الرياض​، ‏ وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، فيما سيلقي كلمة السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله".