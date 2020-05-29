الخارجية الأردنية: لإطلاق مفاوضات مباشرة لإنهاء النزاع على أساس حل الدولتين

أكد ​وزير الخارجية​ الأردني ​أيمن الصفدي​، رفض بلاده ضم ​إسرائيل​ لأراضي في ​الضفة الغربية​، منوّهًا بأن "تلك الخطوة ستؤدي إلى تقويض فرص ​السلام​".

وخلال اتصال مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، دعا الصفدي إلى "إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة لإنهاء النزاع على أساس حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل"، مشسددًا على أن "السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي عربي سيظل الأردن يعمل على تحقيقه".

من الجدير بالذكر أن ​السلطات الإسرائيلية​ تخطط لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين ​بحيرة طبريا​ و​البحر الميت​.