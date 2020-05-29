حكومة إسبانيا تدرس تمديد إضافي لحالة الطوارئ بسبب كورونا

أكدت المتحدثة باسم ​الحكومة الإسبانية​ ماريا خيسوس مونتيرو، أن الحكومة ستناقش مع مختلف الأحزاب السياسية ما إذا كانت ستسعى لتمديد آخر ل​حالة الطوارئ​ بعد السابع من حزيران المقبل في البلاد بسبب جائحة كورونا، مؤكدةً أن "رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز سيكشف خلال عطلة نهاية الأسبوع عن قرار الحكومة بشأن هذا التمديد، والذي يجب أن يوافق عليه البرلمان".

تجدر الإشارة إلى أن ​السلطات الإسبانية​ فرضت بداية من الرابع من أيار الجاري، ارتداء الكمامات بالمواصلات العامة، ووزعت أكثر من 14 مليون كمامة على المنظمات غير الحكومية، ونقاط المواصلات العامة، والمجالس البلدية، لمواجهة تفشي الوباء القاتل، وكانت قد طبقت ​إسبانيا​ إجراءات العزل العام للمرة الأولى في الرابع عشر من آذار الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في البلاد 237906، وإجمالي الوفيات 27119.