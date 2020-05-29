تسجل 3 وفيات و1993 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة في قطر اليوم الجمعة عن تسجيل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى أكثر من 52 ألف مصاب، منذ بدء تفشي الفيروس في قطر، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 36 حالة بعد تسجيل 3 وفيات اليوم الماضي.
و أشار بيان نشرته الوزارة في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه تعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 5205 أشخاص، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 20604 حالات.
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