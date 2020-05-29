تسجل 3 وفيات و1993 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة في قطر اليوم الجمعة عن تسجيل 1993 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى أكثر من 52 ألف مصاب، منذ بدء تفشي الفيروس في قطر، مشيرة إلى أن حصيلة ال​وفيات​ ارتفعت إلى 36 حالة بعد تسجيل 3 وفيات اليوم الماضي.

و أشار بيان نشرته الوزارة في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه تعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 5205 أشخاص، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 20604 حالات.