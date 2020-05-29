أردوغان: تركيا أرسلت مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة في ظل أزمة كورونا

أفاد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بأن ​السلطات التركية​ أرسلت حتى الآن مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة من أصل 190 طلبت المساعدة منها على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وخلال تهنئته للشعب التركي بمناسبة الذكرى الـ 567 لفتح مدينة ​إسطنبول​، أشار أردوغان إلى أن "ذلك انتصارًا تاريخيًا، أغلق عصرا وفتح عصرا آخر"، مؤكدًا أن "​تركيا​ دخلت مسارا تمضي فيه بخطى واثقة نحو أهدافها المنشودة في جميع المجالات".

كما أكد أن "وفود من شتى أنحاء العالم تزور تركيا للاطلاع على نظام التأمين الصحي العام لدينا، ستجذب مؤسساتنا الصحية ونظام التأمين الصحي في تركيا مزيدا من الاهتمام العالمي كنموذج ناجح بعد فترة الوباء"، مشددًا على أنه "مصممون على أن نورث شبابنا تركيا كبيرة وقوية في الذكرى الـ 600 لفتح إسطنبول التي تصادف عام 2053".