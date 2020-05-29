المركزي الإيطالي يتوقع انهيار الناتج المحلي الاجمالي هذا العام بسبب كورونا

توقع رئيس البنك المركزي الايطالي، إينياتسيو ڤيسكو "انهيار الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا بمعدل يتراوح من 9% الى 13%، وهو السيناريو الاكثر تشاؤمً".
ولفت فيسكو إلى أن "حالة عدم اليقين قوية اليوم، ولكن كما يقول الكتيرون، سوف نتخطاها معًا"، مطالبا بالتزام جماعي ملموس بدلًا من التفاؤل الشكلي". ونوّه بأنه "نحن بحاجة إلى علاقة جديدة بين الحكومة والشركات والاقتصاد الحقيقي والمالي والمؤسسات والمجتمع المدني، قد لا نسميها كما يقال عقد اجتماعي جديد، ولكن أيضًا من هذا المنظور، من الضروري المضي قدما في نقاش منظم وإحياء حوار بناء".
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