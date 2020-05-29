خارجية الصين ردا على ترامب: لا نحتاج لوساطة بنزاعنا الحدودي مع الهند

أعلن الناطق باسم الخارجية ​الصين​ية، تشاو لي جيان، عن عدم حاجة بلاده إلى وساطة طرف ثالث في نزاعها الحدودي مع جارتها ​الهند​، وذلك ردا على عرض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ التوسط بين الصين والهند، حيث أوضح ترامب أنه "أخطرنا كلا من الهند والصين باستعداد ​الولايات المتحدة​ ورغبتها وقدرتها على الوساطة أو التحكيم في نزاعهما الحدودي المحتدم".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة مسلحة نشبت بين جنود البلدين الجارين، جراء إنشاء الهند طرقا ومدارج طائرات في المنطقة، في مسعى منها لمنافسة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، كما وحصلت مناوشات بين حرسي الحدود الصيني والهندي، ونتيجة لذلك تم اعتقال عناصر من ​الجيش الهندي​ ليطلق سراحهم لاحقا.