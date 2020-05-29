الصحة الإماراتية تسجل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا و412 حالات شفاء

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإماراتية تسجيل 638 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في عموم البلاد، توازيًا مع تسجيل 412 حالات شفاء لمصابين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في 24 ساعة، منوّهةً بأنه تم إجراء أكثر من 36 ألف فحص للكشف عن الإصابات بوباء "​كوفيد 19​".

ومع تخفيف إجراءات العزل التي كانت فرضتها السلطات الإماراتية مع انتشار الوباء، أعلن ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد، بدء استئناف ​الحركة الاقتصادية​ لنشاطها، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 أيار الحالي.