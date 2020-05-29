مستشفيات أميركا توقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين الذي روج له ترامب

أعلنت شركة "فيزينت"، التي تشتري الأدوية لنحو نصف مستشفيات ​الولايات المتحدة​، عن أنها أوقفت استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم في علاج ​الملاريا​ والذي روج له الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على أنه علاج لمرض ​كورونا​، مؤكدة أن "طلبيات هذا العقار انخفضت إلى عشر ما كانت عليه خلال ذروة التفشي في نهاية مارس، لتصل إلى نحو 125 ألف قرص في الأسبوع الماضي، وهذا التراجع الكبير في استخدام العقار مؤشر على أن الأطباء الأميركيين لم يعودوا يرون أن الفوائد المحتملة له تفوق مخاطره".

وحظرت بعض الحكومات الأوروبية استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كورونا، حيث كانت الآمال المبكرة المعلقة على العقار المستخدم منذ عقود تستند جزئيا لتجارب معملية وخصائصه المضادة للالتهاب والفيروسات، لكن كفاءته لم تثبت فعاليتها حتى الآن في التجارب على البشر وأشارت دراستان على الأقل إلى أنه قد يزيد فرص الوفاة.