وزير الصحة التركي: خطر كورونا لم ينته بعد وينبغي أن نواصل التدابير لفترة من الوقت

أكّد ​وزير الصحة​ التركي، فخر الدين قوجة، أنّ "خطر "​كورونا​" لم ينتهِ بعد، وينبغي أن نواصل التدابير لفترة من الوقت".

ولفت في تصريح، إلى "أنّنا حقّقنا نجاحًا نموذجيًّا يُحتذى به على مستوى العالم في مكافحة جائحة "كورونا"، مركّزًا على أنّ "مع استمرار تقدّم نظامنا الصحّي، ستغدو ​تركيا​ من أبرز الدول في هذا المجال بالقرن الواحد والعشرين".

وكان قد أعلن قوجة مساء أمس، "تسجيل 1182 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، توازيًا مع تسجيل 30 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، فيما رُصدت 1576 حالة شفاء بين المصابين بالمرض".