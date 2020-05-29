تسجيل 1200 وفاة و22500 إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات ​فيروس كورونا​ الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن أنه تم تسجيل نحو 1200 وفاة 22500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ​الولايات المتحدة​ خلال يوم أمس الخميس، ليصل المجموع العام إلى 1721926 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 101621 من المرضى.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بواقع 22577 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع رقم اليومين السابقين 18263 إصابة الأربعاء 18611 إصابة الثلاثاء، مقابل 1505 وفيات في اليوم السابق.