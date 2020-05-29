دياب: مجلس الوزراء يؤكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء

لفت رئيس الحكومة حسان دياب، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أنّ "بالنسبة لخطة الكهرباء، يؤكّد مجلس الوزراء تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء، وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019، اللذين تضمّنا مواقع إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية".
وأوضح أنّ "مجلس الوزراء يعتبر أنّ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء دون التعارض معها". وأشار إلى "أنّني قمت اليوم بجولة على البقاع الشمالي، واطّلعت على الإجراءات المتّخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية الّتي تُستخدم للتهريب بين لبنان وسوريا"، مركّزًا على أنّ "مبدئيًّا، يمكن القول إنّ الإجراءات يُفترض أن تؤدّي إلى ضبط عمليّات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف".
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