دياب: مجلس الوزراء يؤكد تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء

لفت رئيس الحكومة ​حسان دياب​، في كلمة له خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ في قصر بعبدا، إلى أنّ "بالنسبة ل​خطة الكهرباء​، يؤكّد مجلس الوزراء تقيّده ب​البيان الوزاري​ لناحية خطة الكهرباء، وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019، اللذين تضمّنا مواقع إنشاء معامل إنتاج ​الطاقة الكهربائية​".

وأوضح أنّ "مجلس الوزراء يعتبر أنّ قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء دون التعارض معها". وأشار إلى "أنّني قمت اليوم بجولة على ​البقاع الشمالي​، واطّلعت على الإجراءات المتّخذة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية الّتي تُستخدم للتهريب بين ​لبنان وسوريا​"، مركّزًا على أنّ "مبدئيًّا، يمكن القول إنّ الإجراءات يُفترض أن تؤدّي إلى ضبط عمليّات التهريب بشكل كبير، ونحتاج إلى مواصلة الجهود، من أجل إقفال هذا الملف".