الرئيس عون طلب من مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتعلق بخطة الكهرباء

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء ٣ معامل للانتاج للتمكن من تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤.
وأكد الرئيس عون ان "السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية".
وجدد الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التهنئة بعيد الفطر المبارك ودعا الى معالجة المواضيع التي تراكمت نتيجة العطلة لا سيما في القطاعات الاقتصادية.
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