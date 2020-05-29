الرئيس عون طلب من مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتعلق بخطة الكهرباء

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من ​مجلس الوزراء​ إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة والمتعلق بخطة ​الكهرباء​ التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء ٣ معامل للانتاج للتمكن من تأمين الكهرباء ٢٤ على ٢٤.

وأكد ​الرئيس عون​ ان "السير بهذه الخطة يشكل ضرورة ل​لبنان​ وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية".

وجدد الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التهنئة بعيد الفطر المبارك ودعا الى معالجة المواضيع التي تراكمت نتيجة العطلة لا سيما في القطاعات الاقتصادية.