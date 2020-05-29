أوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنّه لم يصدر عنها أي طلب الى النائب العام لدى محكمة التمييز بخصوص تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يتم دفع الرسوم بخصوصها، وهو أمر غير وارد أصلا لأنه لا يدخل ضمن صلاحيات وزير العدل القانونية.
وأكّدت في بيان أنّه لم يصدر عن وزارة العدل أي موقف رسمي في ما يتعلق بمدى انطباق قانون تعليق المهل على هذه الحالة. علما أن أي طلب رسمي يوجه الى وزارة العدل بخصوص أي استشارة قانونية، يتم إحالته على هيئة الإستشارات والتشريع لإبداء الرأي به، بعد تسجيله برقم وتاريخ وروده.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل تنفي إصدار أي طلب بخصوص تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.