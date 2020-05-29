الدفاع الروسية: إقلاع طائرتين لاعتراض قاذفات أميركية فوق البحر الأسود

أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن أن طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30" أقلعتا لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين فوق البحر الأسود، اليوم الجمعة.

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