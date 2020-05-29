بومبيو: ترمب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه سيعقد الجمعة مؤتمراً صحافيّاً بشأن الصين، من دون أن يعطي تفاصيل إضافيّة بشأن مضمونه، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو قال إنه سيهاجم خلاله قيام الطلاب الصينيين بالتجسس.

وقال ترمب لصحافيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض الخميس "سنعلن غدا (الجمعة) ما سنفعله مع الصين. نحن غير راضين عن الصين".

تأتي هذه التصريحات في أجواء من التوتر الشديد. فقد صعد ترامب لهجته حيال الصين في الأسابيع الأخيرة محملا بكين مسؤولية انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، ووعد باتخاذ تدابير انتقامية.

وأكد بومبيو من جهته الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الذي وعدت به بكين لذلك لم يعد بإمكانها الاستمرار في الاستفادة من الامتيازات التجارية مع الولايات المتحدة.

في اليوم نفسه، تبنى الكونغرس مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين الصينيين المتهمين بـ"احتجاز جماعي" للمسلمين الأويغور.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة الأميركية تستعد لطرد آلاف الطلاب الصينيين المرتبطين بمعاهد عسكرية صينية.

وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية "لا يفترض أن يكونوا هنا في مدارسنا ليمارسوا التجسس". وأضاف "بصفتي مديراً سابقاً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، آخذ خطر التجسس في بلدنا على محمل الجد".

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وأضاف أن "الرئيس ترامب، وأنا مقتنع بذلك، سيهاجم هذه النقطة"، موضحا "لا اريد استباق ما سيقوله غدا (الجمعة)، لكن يجب أن يعرف الأميركيون أن الحزب الشيوعي الصيني نسج نفوذا هائلا هنا في الولايات المتحدة".

وردا على سؤال عن خطر ظهور "عنصرية مناهضة للآسيويين"، قال بومبيو "هذا ليس أمرا عنصريا والشعب الصيني شعب عظيم".

تعقيباً على ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الجمعة أن الولايات المتحدة "لديها الكثير من الأقوال والأفعال السلبية التي تتعارض تماما مع المثل العليا للانفتاح والحرية التي تدعي أنها تروج لها".

وقال تشاو إن الإجراءات الأميركية أحدثت بالفعل "أثرا سلبياً خطيراً على التبادلات الطبيعية بين الشعبين... وهي تقوض بشكل خطير الأساس الاجتماعي للعلاقات بين البلدين".

وذكر معهد التعليم الدولي المنظمة الأميركية التي تروج لتبادل دولي للطلاب، أن الصينيين هم الطلاب الأجانب الأكبر عددا في الولايات المتحدة، ويبلغ عددهم نحو 370 ألفا في 2018 و2019، أي نحو ثلث مجموع الطلاب الأجانب.

