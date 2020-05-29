أكثر من 360 ألف وفاة حصيلة كورونا المستجد في العالم

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باريس: أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 360,419 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5,826,680 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم 2,370,400 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانيات فحص محدودة.

الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 في مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 101,621 وفاة من أصل 1,721,926 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 399,991 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 37837 وفاة من أصل 269,127 إصابة، تليها إيطاليا مع 33142 وفاة من أصل 231,732 إصابة وفرنسا مع 28662 وفاة من أصل 186,238 إصابة وإسبانيا مع 27119 وفاة من أصل 237,906 إصابات.

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وحتّى اليوم، أعلنت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) عن 82995 إصابة (لا إصابات جديدة بين الخميس والجمعة) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78291 شخصاً.

وأحصت أوروبا حتى الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ، 176,117 وفاة من أصل 2,106,715 إصابة فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 108,584 من بين 1,810,438 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 47238 وفاة (887,605 إصابات)، وآسيا 15348 وفاة (505,458 إصابة)، والشرق الأوسط 9213 وفاة (378,407 إصابات)، وإفريقيا 3787 وفاة (129,527 إصابة)، وأوقيانيا 132 وفاة (8533 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.



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