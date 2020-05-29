محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالبدء في حملة الزيارات المنزلية للحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد" من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للكشف والاطمئنان على الحالة الصحية وتوزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن وتحديد موعد لأخذ المسحة بعد انتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة، حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية.
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