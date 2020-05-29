وكيل صحة الغربية: تجهيز الأدوية لحالات كورونا وتوصيلها للمنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تجهيز فرق من الطب الوقائي والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، حقائب الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها للمرضى في منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم.

وأشار حميدة، إلى أن ذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلي عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل والإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح، أن ذلك يأتي عملا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم، كما أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.

كما نوه إلى أن فرق الطب الوقائي سوف تمارس بدورها في متابعة مرضى العزل المنزلي وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء، مشيرًا إلى أن ذلك تنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة، بتطبيق بروتوكول العلاج المنزلي لمصابي فيروس كورونا من أصحاب الحالات المستقرة.