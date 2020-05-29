إسبانيا تدرس قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا

قالت الحكومة الإسبانية إنها ستناقش مع مختلف الأحزاب السياسية ما إذا كانت ستسعى لتمديد آخر لحالة الطوارئ بعد السابع من يونيو المقبل في البلاد بسبب جائحة كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، اليوم الجمعة: "رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز سيكشف خلال عطلة نهاية الأسبوع عن قرار الحكومة بشأن هذا التمديد، والذي يجب أن يوافق عليه البرلمان".

وفرضت السلطات الإسبانية، بداية من الرابع من مايو الجاري، ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وقامت الحكومة بتوزيع أكثر من 14 مليون كمامة على المنظمات غير الحكومية، ونقاط المواصلات العامة، والمجالس البلدية، لمواجهة تفشي الوباء القاتل.

هذا وطبقت إسبانيا إجراءات العزل العام للمرة الأولى في الرابع عشر من مارس الماضي.

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وتشهد إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر

الجائحة في العالم، هبوطا مستمرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث يبلغ هذا العدد حالة واحدة لليوم الثاني على التوالي، فيما تم رصد 38 حالة خلال الأيام الـ7 الماضية، وذلك بعد تجاوز هذا الرقم على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 237906، وإجمالي الوفيات 27119.

وتحتل إسبانيا المرتبة الخامسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، وكذلك الخامسة من حيث الإصابات.