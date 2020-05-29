إلغاء جائزتي بريطانيا وأستراليا ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

أعلن منظمو بطولة العالم للدراجات النارية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إلغاء جائزتي بريطانيا وأستراليا، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضح الاتحاد الدولي للدراجات النارية في بيانه، أن "التفشي الحالي للوباء والتغييرات بسببه على الجدول دفعا إلى إلغاء السباقين".

وكان من المقرر أن تقام جائزة بريطانيا الكبرى في الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل على حلبة سيلفرستون، في حين كان السباق الأسترالي مقررا في الـ25 من أكتوبر المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أن السباق البريطاني سيغيب عن بطولة العالم "للمرة

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الأولى منذ أكثر من 70 عاما".

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حول العالم اعتبارا من مارس الماضي.

وتأثر جدول بطولة الدراجات النارية بشكل كبير بتفشي الفيروس، إذ أقيمت منافسات فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط ضمن المرحلة الأولى من البطولة على حلبة لوسيل في قطر، ولم تتم إقامة أي سباق منذ ذلك الحين.