أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة، تسجيل قطر تسجل 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى أكثر من 52ألف مصاب، منذ بدء تفشي الفيروس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة في بيان إن حصيلة الوفيات ارتفعتإلى 36 حالة بعد تسجيل 3 وفيات اليوم الماضي.
وبحسب آخر بيان نشرته الوزارة على صفحتها في "تويتر"، تعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 5205 أشخاص، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 20604 حالات.
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