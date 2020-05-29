منظمة الصحة العالمية تمنح دواء روسيا اسما دوليا

أعلنت وزارة الصناعة والتجار الروسية، أن منظمة الصحة العالمية منحت الدواء الروسي Serogard الذي ابتكرته مجموعة Pharmasintez، اسما دوليا غير مسجل ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويشير بيان الوزارة، إلى أن "منظمة الصحة العالمية منحت الدواء الروسي Serogard الذي ابتكرته مجموعة Pharmasintez ضمن إطار البرنامج الحكومي Pharmamed اسما دوليا غير مسجل هو

Adezmapimod. وسوف يدرج هذا العقار في قائمة تضم 124 دواء منحتها منظمة الصحة العالمية عام 2020 أسماء دولية غير مسجلة وتنشر في WHO Drug Information قبل يوم 25 يونيو 2020".

وتفيد الوزارة، بأن هذا الدواء مخصص لمنع حدوث الالتصاقات بعد العمليات الجراحية

المفتوحة وكذلك العمليات الداخلية التي تجرى باستخدام المنظار، في تجويف البطن، والأمراض النسائية، وليس له نظائر في العالم.وتجدر الإشارة، إلى أن الالتصاق يسبب مضاعفات مختلفة تهدد حياة المريض، وأحيانا يضطر الأطباء إلى إجراء عملية ثانية لإزالة الالتصاق الناجم عن العملية الأولى.لذلك وفقا للمبتكرين سيكون هذا الدواء مطلوبا ليس في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة فقط، بل وفي الدول الأوروبية ودول القارة الأمريكية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.