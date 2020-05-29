كورونا في الولايات المتحدة.. انخفاض في الوفيات اليومية والإصابات تعاود الارتفاع

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتسجيل نحو 1.2 ألف وفاة و22.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الخميس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكدت الجامعة الأمريكية التي تعد من المصادر الدولية الأكثر

مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 28 مايو 1199 وفاة جديدة جراء الوباء، مقابل 1505 وفيات في اليوم السابق.

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وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بواقع 22577 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع رقم اليومين السابقين (18263 إصابة الأربعاء 18611 إصابة الثلاثاء).

وبشكل عام سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1721926 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفى 101621 من المرضى.