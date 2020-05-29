قفزة في الإصابات اليومية بكورونا فى الهند

سجلت الهند اليوم الجمعة، قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بلغت 7466 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أكبر ارتفاع تسجله البلاد في الإصابات اليومية حتى الآن ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات اليومية القياسي في الهند في الوقت الذي تخفف فيه الحكومة من تدابير الإغلاق.

وقالت وزارة الصحة الهندية في تقريرها اليومي إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 165799 حالة.

وأوضحت الوزارة أن هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها أكثر

من 7000 حالة إصابة خلال 24 ساعة، ويأتي ذلك بعد أسبوع شهدت فيه البلاد تسجيل أكثر من 6000 حالة إصابة يوميا.

وأضافت الوزارة أن 175 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4706 وفاة، لتتجاوز الهند بذلك حصيلة الوفيات المسجلة في جارتها الصين، التي ظهر بها الفيروس أواخر العام الماضي.

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وعلى الرغم من التزايد السريع في حالات الإصابة

بالفيروس، فإن الهند تواصل تخفيف القيود تدريجيا، بما في ذلك استئناف حركة الطيران.

وبالرغم من وجود مخاوف بشأن حالات الإصابة المتزايدة، فإن الحكومة الهندية تواجه ضغطا اقتصاديا هائلا، حيث أصبح الملايين من المواطنين عاطلين عن العمل بسبب هذا الوباء.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عقد اجتماعا اليوم الجمعة لمناقشة الاستراتيجية المقبلة للإغلاق الذي سينتهي يوم الأحد، وبحث كيفية استئناف النشاط الاقتصادي وسط تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وتحتل الهند حاليا المرتبة التاسعة عالميا من حيث أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا، بعد ألمانيا وفرنسا، في حين تحتل الهند المرتبة 13 عالميا من حيث عدد الوفيات.