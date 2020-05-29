كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الكويتي: علينا التعايش مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، اليوم الجمعة، عن اعتماد بلاده خطة تستهدف العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

هذا وشارك في إعداد هذه الخطة الكويتية عدد من الخبراء والمتخصصين، حيث أوضح "الصباح"، أن تلك الخطة تراعي جميع الاعتبارات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت الصحيفة على لسان رئيس مجلس الوزراء، قوله "إننا لا نستطيع الاستمرار في حالة الانغلاق التام، ولابد من استعادة البلاد لنشاطها المعتاد، وعودة الحياة الطبيعية، والتعايش مع هذا الوباء بكل مخاطره ومحاذيره"، لافتا إلى أن الكويت عاشت جراء هذه الجائحة تجربة قاسية "استنفرنا فيها كل طاقاتنا وإمكاناتنا".

وأشار رئيس الوزراء الكويتي، إلى أن تلك الخطة الجديدة تراعي تدرج الانفتاح في ضوء النتائج والمؤشرات الصحية، التي تمثل ترجمة واقعية لدرجة الالتزام والامتثال للتعليمات والإرشادات والارتقاء بالوعي العام وتحمل المسؤولية المجتمعية.

وبين أن الخطة تتضمن مجموعة سياسات، تتعلق بالسلوك الاجتماعي ومتطلبات النظافة واشتراطات التنقل، والتباعد الاجتماعي في مختلف الأنشطة والقطاعات.

هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

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وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.