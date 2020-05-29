اخبار العالم

كوريا الجنوبية تسعى لاستيراد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسعى لاستيراد عقار ريمديسيفير لعلاج والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها ستطلب استيراد عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

تأتي هذه الخطوة مع ظهور حالات تفش جديدة للفيروس مع تخفيف القيود الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وقالت جيونج أون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن وزارة سلامة الأغذية والعقاقير لابد أن توافق على استيراد العقار لكن لجنة حكومية خلصت إلى أن ريمديسيفير أظهر نتائج إيجابية.

Advertisements

وقالت شركة جيلياد ساينسز الأمريكية ومقرها كاليفورنيا إن العقار حقق نتائج جيدة مع الأشخاص الذين يعانون من المرض التنفسي الناجم عن وقدمت بيانات تظهر أن العقار يحقق نتائج أفضل في حالة تعاطيه في المراحل المبكرة من العدوى.

وبعد قيامها بحملة واسعة لرصد المرض وفحص المصابين لاحتواء موجة من العدوى ظهرت خلال شهري فبراير شباط ومارس آذار، شهدت كوريا الجنوبية حالات تفش أصغر وإن كانت مستمرة مع قيامها برفع بعض القيود الخاصة بالتباعد الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية.

ويبلغ إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية 11402 و269 حالة وفاة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسعى لاستيراد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا