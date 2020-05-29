شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسعى لاستيراد عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها ستطلب استيراد عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

تأتي هذه الخطوة مع ظهور حالات تفش جديدة للفيروس مع تخفيف القيود الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وقالت جيونج أون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن وزارة سلامة الأغذية والعقاقير لابد أن توافق على استيراد العقار لكن لجنة حكومية خلصت إلى أن ريمديسيفير أظهر نتائج إيجابية.

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وقالت شركة جيلياد ساينسز الأمريكية ومقرها كاليفورنيا إن العقار حقق نتائج جيدة مع الأشخاص الذين يعانون من المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا المستجد وقدمت بيانات تظهر أن العقار يحقق نتائج أفضل في حالة تعاطيه في المراحل المبكرة من العدوى.

وبعد قيامها بحملة واسعة لرصد المرض وفحص المصابين لاحتواء موجة من العدوى ظهرت خلال شهري فبراير شباط ومارس آذار، شهدت كوريا الجنوبية حالات تفش أصغر وإن كانت مستمرة مع قيامها برفع بعض القيود الخاصة بالتباعد الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية.

ويبلغ إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية 11402 و269 حالة وفاة