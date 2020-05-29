البرلمان الألماني يوافق على توسيع المشاركة العسكرية في مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق البرلمان الألماني (بوندستاج)، الجمعة، على توسيع المشاركة العسكرية في مالي، التي تهددها أخطار الجماعات الإرهابية، والجريمة المنظمة.



وصوت غالبية النواب البالغ إجمالي عددهم 437 نائبا لصالح تفويض جديد لمشاركة القوات الألمانية في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات في مالي.

وصوت ضد توسيع المهمة 149 نائبا، وامتنع عن التصويت 58 نائبا، مثلما أعلن حزب الخضر.

وينص التفويض الجديد على زيادة عدد القوات الألمانية المشاركة في المهمة من 350 إلى 450 جنديا، حتى نهاية مايو/أيار 2021.

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وستمتد مهمة الاتحاد الأوروبي في مالي لتشمل دول مجموعة الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنجير وتشاد).

وسيُجرى إدماج مهمة "غزال"، التي يتولى فيها سباحون مقاتلون ألمان تدريب قوات خاصة في النيجر، لأول مرة في المهمة الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعليق مهمة التدريب الأوروبي في مالي إلى حد كبير بسبب جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الألماني في وقت لاحق اليوم بشأن تمديد مشاركة القوات الألمانية في مهمة "مينوسما" الأممية في مالي دون تغييرات في محتواها، وسيظل الحد الأقصى للمشاركة عند 1100 جندي.