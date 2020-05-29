إدانة أممية لقتل عاملين في مجال الصحة بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان ممثل الأمم المتحدة في الصومال آدم عبدالمولى، الجمعة، خطف وقتل 7 من العاملين في المجال الطبي، ومدني في جنوب شرق البلاد.
وقال آدم عبدالمولى في بيان: "تشير المعلومات الأولية إلى أنهم قتلوا بطريقة وحشية".
وتابع: "لا يصدق أن هذا الهجوم يأتي في وقت تكافح فيه الصومال من أجل احتواء تهديد ثلاثي: جائحة وفيضان وغزو الجراد الصحراوي".
وأشار إلى أن المسلحين اختطفوا الرجال الثمانية من عيادة تديرها مؤسسة زمزم المحلية في قرية جولولي، بمنطقة شبيلى الوسطى الأربعاء الماضي.
وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا أدانت فيه الهجمات وأمرت بإجراء تحقيق سريع.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن عملية القتل ولكن يذكر أن جماعة الشباب المسلحة تنشط في هذه المنطقة.
واستهدفت القوات المسلحة الصومالية اجتماعا كان يعقده قياديون في صفوف حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وتدمير المقر المنعقد به، جنوبي البلاد.
وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
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