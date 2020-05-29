الصحة السعودية: تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/29 04:32 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل الإجمالي إلى 81 ألفا و766 إصابة.
وأعلنت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ جديدة كأعلى عدد لحالات الشفاء اليومية، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 57 ألفا و13 حالة (70 % من إجمالي الإصابات المسجلة).
ولفتت الوزارة إلى وجود 17 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 458 حالة وفاة.
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