صحيفة إماراتية تتحدث عن الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365



قالت صحيفة خليجية، إن الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة مستمرة، حتى انتهاء وباء كورونا كلياً، والجميع ملزم بتطبيقها لحماية نفسه وغيره في المجتمع، واستئناف الحياة الاقتصادية بشكل أوسع في إمارات الدولة لتنشيط دوران عجلة الاقتصاد، لا يعني نهائياً التخفيف من وتيرة هذه الإجراءات الوقائية القائمة على أسس علمية وعملية.

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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة أن الإجراءات المتخذة في الدولة لمكافحة الوباء، تخضع لمراجعات دائمة استناداً إلى معايير عديدة وضعتها لجان متخصصة كل في مجالها، وهي المعنية بتحديد جاهزية كل قطاع لإعادة استئناف نشاطه مع الحفاظ على التدابير المقررة لمنع انتشار الفيروس وانتقال العدوى.

وأكدت الصحيفة أنه مخطئ من يظن أن السماح بعودة الأنشطة، إيذان بانتهاء هذا الوباء، ذلك ما أكدته الحكومة، بل اعتبرته دعوة أوسع لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتعاون، عبر الالتزام بالتدابير وكل ما يصدر عن الجهات المختصة، وضمان دوران عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي حتى التمكن من محاصرة الوباء أو القضاء عليه، بجهود محلية وتعاون دولي.

واختتمت بالقول إن القرارات المتخذة، ومنها عودة النشاط الاقتصادي، وعودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مع بقاء التدابير والإجراءات الاحترازية والتزام الجمهور بها، ودعم خط الدفاع الأول من الكوادر الصحية، هي موازنة تهدف إلى إنجاح الخطة الوطنية لمكافحة الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.