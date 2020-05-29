تسجيل 611 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة وارتفاع الإجمالي إلى 33860 حالة

أعلنت وزارة الصحة في ​سنغافورة​ "تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33860".

وكانت الوزارة قد أبلغت يوم أمس الخميس، عن تسجيل 373 إصابة بالفيروس الّذي يسبّب مرض "​كوفيد 19​".

وكانت قد كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 357,311 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، بحسب حصيلة وضعتها الوكالة يوم أمس الخميس الساعة 19:00 (ت غ) استنادًا إلى مصادر رسميّة". ولفتت إلى أنّه "رُصد ما يزيد عن 5,747,100 إصابة رسميًّا في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشّي وباء "كوفيد 19"، فيما شفي ما لا يقلّ عن 2,296,900 مريضًا".

