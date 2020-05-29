زلزال بقوة 4.2 درجة ضرب مناطق في جنوب غربي إيران

ضرب ​زلزال​ بقوّة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضواحي مدينة دهدشت الواقعة بين محافظتي كهكيلويه وبوير احمد وخوزستان جنوب غربي ​إيران​.

وأوضح مركز رصد الزلازل التابع لـ"مؤسسة الجيوفيزياء" في جامعة ​طهران​، أنّ "هذا الزلزال وقع في عمق 14 كيلومترًا عن سطح الأرض، وعند التقاء خطَّي العرض الشمالي 30.68 والطول الشرقي 50.48".

ولم يرد إلى حدّ الآن أي تقرير بشأن الأضرار المحتمَلة الناجمة عن حادث الزلزال.