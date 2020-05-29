تسجيل 24 حالة وفاة جديدة و678 إصابة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

ذكر المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسيّة، أحمد يوريانتو، أنّ "البلاد سجّلت 678 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ممّا يرفع إجمالي الإصابات إلى 25216 حالة".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "تمّ تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بمرض "​كوفيد 19​"، ممّا يرفع إجمالي الوفيات في ​إندونيسيا​ إلى 1520 حالة، بينما تعافى من الإصابة 6492 شخصًا".

وكان قد كشف يوريانتو أمس، أنّ "إندونيسيا سجّلت 687 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 24538"، لافتًا إلى أنّه "تمّ رصد 23 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 1496".