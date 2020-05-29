الصحة البحرينية: تسجيل 300 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 72 حالة إضافية

كشفت وزارة الصحة البحرينيةّ عن "تعافي 72 حالة إضافيّة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية من الفيروس في البحرين إلى 5491"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 300 حالة قائمة جديدة، منها 183 حالة لعمالة وافدة، و117 حالة لمخالطين لحالات قائمة".
وأوضحت أنّ "عدد الحالات القائمة الّتي يتطّلب وضعها الصحّي تلقّي العلاج بلغ 30 حالة، منها 9 حالات تحت العناية، في حين أنّ 4836 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة، الذّي بلغ 4845 حالة".
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