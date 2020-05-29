811 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان وارتفاع العدد الكلي للحالات إلى 9820

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 315 حالة لعمانيّين و496 حالة لغير عمانيّين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 9820 حالة". وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الوفيات بفقي مستقرّا عند 40 حالة، فيما وصل عدد الحالات الّتي قد تماثلت للشفاء إلى 2396"، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".

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