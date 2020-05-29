شفاء 575 مصابا بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 9273

أعلنت وزارة الصحة ​الكويت​ية "شفاء 575 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 9273 حالة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصَّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكان قد أفادت الوزارة يوم أمس، بـ"تسجيل 10 حالات وفاة و845 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجّلة في الكويت إلى 24112 حالة".