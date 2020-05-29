تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا في ماليزيا وارتفاع الإجمالي إلى 7732 حالة

سجّلت وزارة الصحة الماليزية "103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد معظمهم من الأجانب، مما يرفع العدد الإجمالي في ​ماليزيا​ إلى 7732 حالة". وأوضحت في بيان، أنّه "لم تُسجّل وفيات جديدة، ليظلّ عدد الوفيات دون تغيير عند 115".

وكانت قد كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 357,311 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول الماضي"، بحسب حصيلة وضعتها الوكالة يوم أمس الخميس الساعة 19:00 (ت غ) استنادًا إلى مصادر رسميّة". ولفتت إلى أنّه "رُصد ما يزيد عن 5,747,100 إصابة رسميًّا في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشّي وباء "كوفيد 19"، فيما شفي ما لا يقلّ عن 2,296,900 مريضًا".