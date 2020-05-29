سلطات الإمارات ترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية لكردستان العراق

أعلن القنصل العام للإمارات لدى ​إقليم كردستان​ ​العراق​، أحمد الظاهري ،عن إرسال ​الإمارات​ طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى إقليم ​كردستان العراق​، لدعمه في الحد من انتشار ​فيروس كورونا​، مشيرا إلى أن "المساعدات سيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس".

واعتبر أن "الإمارات حرصت على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي للفيروس، فالعلاقة الأخوية التي تربط بين الإمارات والعراق تشكل أساس هذا التعاون، والذي سيمكننا من دعم العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الوباء".

وأشار إلى أن "الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيه الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".