مصادر للـLBCI : الرئيس عون سيبلغ مجلس الوزراء بأنه طلب إعادة النظر بالقرار حول معمل سلعاتا

أفادت مصادر لقناة الـ"LBCI" بأن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سيبلغ مجلس الوزراء بأنه طلب إعادة النظر بالقرار حول معمل سلعاتا". هذا والتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء. ويبحث المجلس في جدول اعمال من 11 بندا أبرزه، اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الامم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31 اب 2021، طلب وزارة المالية تفويض الوزير توقيع العقد مع Deutsche Bank بصفته Fiscal Agent للدولة اللبنانية بموضوع اعادة هيكلة الدين العام، متابعة البحث في عرض مجلس الانماء والاعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز النفايات المنزلية الصلبة ومعالجتها، واقرار تعيينات مختلف تشمل: محافظ مدينة بيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ودياب بحثا في المستجدات والاوضاع العامة.

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