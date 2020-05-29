الصحة الإيرانية: 50 وفاة و2819 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 146668

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي، كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 2819 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 146 ألفًا و668 حالة لغاية الآن، بينهم 2547 في وضع حرج".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 114 ألفًا و931 شخصًا لغاية الآن"، مشيرًا إلى "وفاة 50 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 7677 شخصًا". وذكر أنّ "896 ألفًا و571 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" في أنحاء البلاد حتّى الآن".