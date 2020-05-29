وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 4حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1172 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (جميعها من المخالطين)، و1 بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 705. كما لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية". وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1292 فحوص "كورونا".