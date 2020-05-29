وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 4حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1172 حالة".
وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (جميعها من المخالطين)، و1 بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 6 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 705. كما لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية". وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1292 فحوص "كورونا".
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