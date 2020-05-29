النشرة: قوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق في منطقة الرادار وحاولت خطف راع

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة إسرائيلية خرقت ​الخط الأزرق​ في منطقة الرادار شرقي ​بلدة شبعا​ لمسافة ١٠٠ مت تقريبا داخل الراضي المحررة في محاولة لاختطاف ​الراعي​ ي م ز من بلدة شبعا والذي كان يرعى قطيعه في تلك المرحلة ولما فشلت في اعتقاله بعد هروبه شمالا أطلقت باتجاهه عدة أعيرة نارية دون أن يصاب بأذى، وقد اتخذت وحدات ​الجيش اللبناني​ المنتشرة في المنطقة التدابير الميدانية وتعالج الموضوع مع ​قوات اليونيفيل​ .

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