وقفة احتجاجية بمحيط مبنى الأوقاف الإسلامية بطرابلس رفضا للتمديد للمفتي الشعار

ينفّذ عدد من المحتجّين وقفةً في محيط مبنى ​الأوقاف الإسلامية​ في ​طرابلس​، رفضًا للتمديد لمفتي طرابلس والشمال ​مالك الشعار​. إضغط للمزيد

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