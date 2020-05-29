السفير الفرنسي في لبنان: فرنسا متمسكة بلبنان وجيشه

أشارت ​السفارة​ الفرنسية في ​لبنان​ في بيان لها إلى أن "السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ زار ​القيادة​ العسكرية للجيش اللبناني في قطاع جنوب الليطاني في صور، حيث استقبله قائد القطاع العميد الركن ​مارون القبياتي​ وطاقمه، بحضور رئيس أركان "​اليونيفيل​" العميد فريديريك باوتشر"، لافتة الى أن "هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها السفير إلى هذه المنطقة الاستراتيجية التي تبلغ مساحتها 1061 كيلومترا مربعا. وفي حديثه إلى العسكريين عن ​الوضع الأمني​ والعمليات المشتركة الحالية، أعاد تأكيد تمسك ​فرنسا​ بلبنان وبجيشه، فهو مدماك أساسي في استقرار لبنان. وأثنى السفير فوشيه على التعاون الجيد بين ​الجيش اللبناني​ و​قوات اليونيفيل​ الذي يؤدي إلى نجاح عملية حفظ ​السلام​ في ​جنوب لبنان​".

ولفت البيان الى أن "فوشيه توجه إلى مقر اليونيفيل في ​الناقورة​ حيث التقى قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ​ديل كول​. وتطرقا إلى موضوع تجديد ولاية الخوذات الزرقاء التي يرى السفير أنها متكيفة مع الوضع في الميدان. وفي هذا الإطار أكد فوشيه أن موقف فرنسا لن يتغير حول هذا الموضوع. وشكر الجنرال ديل كول فرنسا على مساهمتها بحوالى 700 جندي في اليونيفيل وعلى دورها في صياغة ​القرار 1701​".