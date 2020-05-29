اعتقال مُراسل سي إن إن أثناء تغطيته احتجاجات في مينيابوليس

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واشنطن: اعتقلت الشرطة الأميركية مُراسل سي إن إن عمر جيمينيز أثناء البث المُباشر في موقع الاحتجاجات المُناهضة لمقتل شرطي ابيض البشرة لملواطن جورج فلويد، في مينيابوليس، رغم أنه عرّف نفسه للضباط وأكد أنه يتواجد في هذا المكان للقيام بمهام عمله.

قالت سي إن إن الإخبارية إن الشرطة ألقت القبض على الفريق العمل بكامله، بما في ذلك المنتج والمصور، وهو ما يظهر في مقطع الفيديو الذي التقطه المصور أثناء قيام الضباط باعتقالهم.

تستمر الاحتجاجات في العديد من المناطق في الولايات المتحدة الأميركية ضد مقتل جورج فلويد، وأطلقت الشرطة في مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية رذاذ الفلفل على مثيري الشغب الذين تسببوا في اندلاع حريق بعدد من المباني في المنطقة.

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رصدت شبكة "سي إن إن" الأميركية استخدام أفراد الشرطة للهراوات في مشاهد وصفتها بالفوضوية لتفريق الحشود بالقرب من مبنى مركز شرطة مينيابوليس، كما شوهدت الشرطة تدفع المحتجين الذين ردوا بإلقائهم مقذوفات تجاه ضباط الشرطة، فيما فر آخرين من الموقع.

تسبب المحتجون في اندلاع الحرائق في ما لا يقل عن خمسة مباني في المنطقة المحيطة في مركز شرطة مينيابوليس احتجاجًا على وفاة رجل ذي بشرة سمراء غير مسلح خلال اعتقاله من جانب شرطة المدينة.

أثارت وفاة الضحية، جورج فلويد، خلال الأسبوع الجاري احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعدما أظهر فيديو الرجل ذا البشرة السمراء، (الذي يبلغ من العمر 46 عامًا)، مقيد اليدين على الأرض، قائلاً: "لا أستطيع التنفس"، بينما يمسكه ضابط شرطة وركبته على رقبته. وقد أُعلن عن وفاته بعدها بوقت قصير في مستشفى قريب، بحسب السلطات. وتم طرد جميع الضباط الأربعة الضالعين في الحادث من قسم شرطة مينيابوليس، لكن ذلك لم يوقف مواجهتهم تهم جنائية.