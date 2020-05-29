بكين تحذّر لندن من "تدابير مضادة"

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بكين: هدّدت الصين بريطانيا الجمعة بالردّ على إعلانها أنها قد تسهّل منح الجنسية البريطانية لمواطني هونغ كونغ في حال فرضت بكين قانون الأمن القومي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان لصحافيين خلال مؤتمر صحافي إن بكين "تحتفظ بحق اتخاذ تدابير مضادة مماثلة" بعدما أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده قد تسهّل قواعد الحصول على الجنسية البريطانية لحاملي جواز سفر "بريطاني ما وراء البحار" في هونغ كونغ.

