شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة البرلمان": علينا استغلال تجربة كورونا لإصلاح الجهاز الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة استغلال أزمة فيروس كورونا والاستفادة من التجربة رغم أنها محنة كبيرة، إلا أنه يمكن أن تكشف لنا آلية جديدة فى التعامل مع عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وهيكلته وإعادة النظر فى اللوائح والإجراءات الإدارية المتبعة والتى أظهرت ضرورة الاعتماد على إدارة الكترونية بشكل رئيسى.

واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا الإصلاح يشمل إعادة توزيع الأدوار داخل المؤسسات بالاعتماد على الرقمنة فى تسهيل القيام بمهمات إدارية عدة ، معتبرا أن إصلاح الجهاز الإدارى ومسئولية الدولة والحكومة بأكملها وليس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فقط.

وأوضح عيسى، أن عملية إصلاح الجهاز الإدارى فى أى دولة هى مسئولية الدولة بأكملها وليس وزارة بعينها، موضحا أن هناك محاولات حاليا للإصلاح من جانب وزارة التخطيط والمتابعة من خلال تدريب وتجهيز القيادات والمديرين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة 2020، وميكنة الخدمات، ورقمنة المجتمع"، لكن هناك احتياج الآن لخطة زمنية واضحة بالتدريج بالإجراءات التى ستتم خلال الـ5 سنوات القادمة، خاصة وأن الجهاز الإدارى وما يوجد من روتين فى بعض القطاعات يمثل عقبة كبيرة فى سبيل تحقيق أهدافنا الاقتصادية.

كان قد طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، باستغلال أزمة كورونا، لدعم الربط الإلكتروني بين الوزارات، ودعم بنية الإدارة الإلكترونية، موضحا أن كل دول العالم تتجه لذلك بعد أزمة كورونا، متابعا "فيروس كورونا يجب أن يتحول من محنة لفرصة، وعلى الحكومة استغلال ذلك".