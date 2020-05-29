تعرف على حدود الشراء اليومي باستخدام كارت الحساب الشخصي في 11 بنكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

دشن البنك المركزي، مبادرة أمام الجهاز المصرفي لتنشيط السداد الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، مخططا لذلك بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بحسب مستند نشره الخليج 365 السبت الماضي.

وتتوسع البنوك في التعامل مع المتاجر المختلفة لنشر معاملات دفع المشتريات إلكترونيا عبر ماكينات( POS) تنفيذا لتعليمات البنك المركزي للحد من تداول الكاش لتقليل عدوى فيروس كورونا.

وتدرج البنوك على كارت الحساب الشخصي للخصم المباشر (دبت) خدمة الشراء الكترونيا بواسطة ماكينات (POS) من المتاجر المختلفة مثل المولات التجارية، والسوبر ماركت، ومحال بيع الأجهزة الكهربائية وغير ذلك بدون احتساب أي عمولة .

ووجه البنك المركزي البنوك في مارس الماضي بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع (POS) على غرار قرار إلغاء العمولات من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة الإجراءات السريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ونقدم حدود الشراء اليومي إلكترونيا من المتاجر الذين لديهم ماكينة( POS) باستخدام كارت الحساب الشخصي للخصم المباشر (دبت) في 11 بنك:

1 - بنك CIB : 45 ألف جنيه حد الشراء اليومي من المتاجر.

2 – بنك HSBC: 50 ألف جنيه حد الشراء اليومي من المتاجر.

3 – بنك QNB : يتوحد حد المشتريات من المتاجر بقيمة 150 ألف جنيه على جنيه الكروت (كلاسيك)، و(جولد)، و(بلاتينيوم).

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4 - بنك SAIB : لا يضع حدا أقصى على المشتريات اليومية من المتاجر حسب رصيد الكارت.

5 - بنك بلوم: 50 ألف جنيه حد المشتريات اليومية من المتاجر.

6 - الإمارات دبي الوطني: يتراوح حد الشراء اليومي من المتاجر بين 50 ألف جنيه علىكارت (ستاندرد)، و250 ألف جنيه علي كارت (تيتانيوم )، و 350 ألف جنيه على كارت (بلاتينيوم).

7 - بنك أبوظبي الأول: يتراوح حد المشتريات من المتاجر بين 20 ألف جنيه على كارت (الكلاسيك)، و80 ألف جنيه على كارت (بلاتينيوم).

8 - البنك العربي الأفريقي الدولي: 100 ألف جنيه حد المشتريات اليومي من المتاجر.

9 - بنك الإسكندرية : 100 ألف جنيه الحد اليومي المشتريات من المتاجر.

10 - بنك مصر: لا يضع حدودا على المشتريات يوميا ويربطها بالرصيد ويتيح 100 معاملة يومية.

11 – بنك القاهرة: 15 ألف جنيه حد المشتريات اليومي بشرط لايزيد عن 300 ألف جنيه في الشهر.